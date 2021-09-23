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    Кадровий дефіцит в Україні: у «Метінвесті» розповіли, як подолати кризу

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    Гірничо-металургійний університет &laquo;Метінвест Політехніка&raquo; має запрацювати у 2022 році в Маріуполі - Кадровий дефіцит в Україні: у «Метінвесті» розповіли, як подолати кризу
    Гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка» має запрацювати у 2022 році в Маріуполі
    Фото: metinvestholding.com

    Промисловці впевнені, що гідні умови праці та якісна сучасна освіта дозволять українцям розвивати свою країну, а не тікати за кордон

    Кадровий дефіцит в Україні може допомогти подолати перший недержавний гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка», який має запрацювати у 2022 році в Маріуполі. Таку думку висловив генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков в ефірі програми «Україна-24: Сьогодні. День».

    «Технічний університет, в якому будуть найкращі викладачі, в якому будуть найкращі лабораторії, який буде в партнерстві працювати з найкращими вишами та найкращими дослідницькими центрами по всьому світу. І зможе якраз генерувати тих наймолодших фахівців, які дозволять їм отримувати супервисокоякісну освіту у себе вдома і потім отримувати гідну заробітну плату і цікаву роботу у себе вдома і нікуди не їхати», – заявив Риженков.

    Також гендиректор переконаний, що на сьогодні роботодавцям катастрофічно не вистачає фахівців у галузі будівництва, архітектури, транспорту та екології. Тим часом країна продовжує втрачати молодь, яка в пошуках кращої долі виїжджає саме за кордон.

    Втім, промисловці впевнені, що гідні умови праці, конкурентні зарплати та якісна сучасна освіта дозволять українцям побудувати кар'єру, водночас розвивати свою країну.

    «Перший недержавний гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка», який наразі будується в Маріуполі, планує відкрити свої двері для перших студентів у 2022 році. Окрім найсучаснішої науково-технічної бази та найкращих викладачів, університетський комплекс матиме власний гуртожиток, парк і сучасний стадіон. На його будівництво витратять 30 мільйонів євро, а сталь для конструкції роблять місцеві металурги.

    Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що в Україні існує кадровий голод, і цю проблему повинні вирішувати виші.

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    Теги: освіта університет молодь
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    Кадровий дефіцит в Україні: у «Метінвесті» розповіли, як подолати кризу