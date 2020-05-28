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    Думки вголос

    Кадровий голод по-українськи, або Укрнафта - вічне українське дзеркало

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Кадровий голод по-українськи, або Укрнафта - вічне українське дзеркало

    З такими конкурсами, які проводяться в наші дні, не дивно, що в країні кадровий голод

    Мовою оригіналу

    Президент говорит, что ему некого назначать. В стране кадровый голод. Нет людей.

    Что происходит, когда у вас кадровый голод? Когда лично вы понятие не имеете, кого назначить. Ну так ведь бывает. Вы не можете всех и про всех все знать. Особенно если вы никогда не интересовались данном темой. Так что вы тогда делаете? Правильно, вы проводите открытые конкурсы. Чтобы люди сами приходили. И среди них уже выбирали.

    А что происходит в Украине последние полгода? Правильно, все открытые конкурсы либо отменяются, либо на их результаты забивают. Либо они проводятся в ночь с пятницы на понедельник и так, чтобы никто не слышал. Иногда, правда, по результатам конкурса даже кого-то назначают, правда, как с киноиндустрией, почему то не победителя конкурса.

    Последние два примера. Первый – поиск главы Укрнафты. Проводится конкурс. На конкурс приходит много сильных кандидатов. Несмотря на кадровый голод. И тут, когда конкурс выходит на финальную стадию, его отменяют. И предлагают поддержать мудрую мысль миноритарного акционера – оставить текущий менеджмент компании. К этому решению, почему то, присоединяется и сторона «от государства». В результате, практика управление компанией мудрыми руками Коломойского будет продолжена. И все из-за кадрового голода. И Укрнафта продолжит, наверное, продавать нефть дешевле рынка структурам Коломойского. Но тоже только потому, что просто больше некому. Голод же в стране. Спроса нет. И людей нет. Все держится только на крепких плечах Игоря Валерьевича. Который поэтому Центрэнерго никак не может оставить без своей отеческой заботы. Ведь в стране кадровый голод и управлять компанией просто будет некому. Без него. Правда, до него компания была прибыльной, а сейчас стала убыточной, в рамках борьбы с коррупцией, судя по всему, но это уже мелочи.

    В итоге, государственная компания Укрнафта демонстрирует сразу два тренда. Первое – это борьба с олигархами. Вот такая вот деолигархизация по-украински. И второе – кадровый голод. Из-за которого власть просто вынуждена брать людей олигархов как менеджеров. И на гос компании и на министерства. Просто больше некого.

    Второй – Национальная Служба Здоровья. Опять конкурс. Опять три сильных кандидата. И спустя полгода очередной временный министр встречается с ними и говорит, что все не подходят. Ну бывает. Вот прошли конкурс и не подходят. А назначить некого. Ведь в стране кадровый голод. И придется опять назначать какого-то крепкого хозяйственника, ведь больше некого. Хотели бы, но некого. Кадровый голод. Нет людей.

    Не говоря уже о том, как проводили конкурсы на таможню, ДБР и налоговую. Когда о конкурсах узнают только по счастливой случайности и все документы надо было подать на вчера. С такими конкурсами не удивительно, что в стране кадровый голод. С таким подходом можно и с голоду умереть при полном холодильнике. Если его не открывать.

    С такими конкурсами даже когда у вас вокруг 100 выпускников Гарварда кадровый голод начнется. И это не случайные события. Это система. Это повторяется из раза в раз. А людей, которые раньше выигрывали конкурсы, увольняют. Очень часто без какой-либо причины. Причем не только эти люди не воспринимают повод по которому их увольняют, что часто бывает. Но причин часто просто нет.

    И скажите, кто же виноват, что в стране в результате кадровый голод? Загадка. Вопрос на миллиард долларов. Несколько миллиардов, если судить по тому, сколько кадровый голод стоит государственной компании Укрнафта.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський корупція в Україні Укрнафта конкурс президент
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