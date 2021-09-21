  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    У шкільному підручнику з історії замість фактів опублікували біблійні міфи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дітей у шостому класі вчать, що створив Господь людину з пороху земного - У шкільному підручнику з історії замість фактів опублікували біблійні міфи
    Дітей у шостому класі вчать, що створив Господь людину з пороху земного
    фото скандального підручника: Анна Либа

    У підручнику за 6 клас наукові теорії «спростовуються» історіями з Біблії

    У підручнику «Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс для 6 класу» замість наукових фактів опублікували біблійні міфи. Про це повідомила користувачка Facebook Анна Либа в групі Батьки-SOS.

    Авторами вищевказаного підручника є Олександр Бандровський і Віталій Власов.

    «І створив Господь людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у неї – і стала людина живою душею, яка є втіленням божественної теорії походження людського життя», – написано в книзі.

    Крім того, в підручнику наукові теорії «спростовуються» історіями з Біблії.

    «Там написано, що всі теорії про походження людства – повна маячня, бо створив Бог людину і вдихнув у неї життя... Мій син не повірив у це і сам розглядав підручник», – вказала Анна Либа.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    У шкільному підручнику з історії замість фактів опублікували біблійні міфи
    У шкільному підручнику з історії замість фактів опублікували біблійні міфи
    У шкільному підручнику з історії замість фактів опублікували біблійні міфи
    У шкільному підручнику з історії замість фактів опублікували біблійні міфи
    У шкільному підручнику з історії замість фактів опублікували біблійні міфи
    У шкільному підручнику з історії замість фактів опублікували біблійні міфи
    У шкільному підручнику з історії замість фактів опублікували біблійні міфи
    У шкільному підручнику з історії замість фактів опублікували біблійні міфи
    фото: Анна Либа / Facebook

    Також у підручнику пише, що неандертальці нібито були «бездуховні», тому їх не можна вважати первісними людьми.

    «Початок історії людства пов'язують з появою людини розумної (гомо сапієнс), яка власне, і була першою справжньою людиною. Бо, крім майстерних рук і досконалості будови, мала мову і тонку душевну організацію. Недарма, за Біблією, людина стала людиною, коли Бог вдихнув у неї душу», – стверджують автори підручника.

    До слова, учені відтворили зовнішність неандертальця (відео).

    Нагадаємо, у Білорусі з підручників історії виключили згадки про Алексієвич та Шушкевича.

    Також в італійському підручнику знайшли спотворену інформацію про Україну.

    Читайте ще:
    Теги: історія книги освіта школа релігія навчання Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У шкільному підручнику з історії замість фактів опублікували біблійні міфи