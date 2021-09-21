У шкільному підручнику з історії замість фактів опублікували біблійні міфи

Дітей у шостому класі вчать, що створив Господь людину з пороху земного

У підручнику за 6 клас наукові теорії «спростовуються» історіями з Біблії

У підручнику «Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс для 6 класу» замість наукових фактів опублікували біблійні міфи. Про це повідомила користувачка Facebook Анна Либа в групі Батьки-SOS.

Авторами вищевказаного підручника є Олександр Бандровський і Віталій Власов.

«І створив Господь людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у неї – і стала людина живою душею, яка є втіленням божественної теорії походження людського життя», – написано в книзі.

Крім того, в підручнику наукові теорії «спростовуються» історіями з Біблії.

«Там написано, що всі теорії про походження людства – повна маячня, бо створив Бог людину і вдихнув у неї життя... Мій син не повірив у це і сам розглядав підручник», – вказала Анна Либа.

Також у підручнику пише, що неандертальці нібито були «бездуховні», тому їх не можна вважати первісними людьми.

«Початок історії людства пов'язують з появою людини розумної (гомо сапієнс), яка власне, і була першою справжньою людиною. Бо, крім майстерних рук і досконалості будови, мала мову і тонку душевну організацію. Недарма, за Біблією, людина стала людиною, коли Бог вдихнув у неї душу», – стверджують автори підручника.

До слова, учені відтворили зовнішність неандертальця (відео).

Нагадаємо, у Білорусі з підручників історії виключили згадки про Алексієвич та Шушкевича.

Також в італійському підручнику знайшли спотворену інформацію про Україну.