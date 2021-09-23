«Жовта» зона. На Київщині закриваються 27% шкіл

На Київщині повноцінно працюватимуть 100% профтехзакладів

З четверга, 23 вересня, Україна перейшла в «жовту» зону епідемічної небезпеки.

У нових умовах карантину зможуть повноцінно працювати всі професійні (професійно-технічні) навчальні заклади Київської області. Рівень вакцинації колективів від коронавірусу в них складає 100%. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«Колективи профтехзакладів Київщині вже вакциновані від коронавірусу на 100% і зможуть повноцінно працювати в умовах «жовтої» зони», – сказав Володін.

Що стосується шкіл, то тут рівень вакцинації працівників гірший. 73% шкіл мають рівень вакцинації 80% і вище, решта 27% не мають достатнього рівня і будуть відкриті для відвідування лише для учнів початкової школи, зазначив голова ОДА

Крім того, за словами Володіна, достатній рівень вакцинації мають й заклади фахової передвищої освіти. Він складає 93%. Лише один з них буде закрито для здобувачів освіти.

«Я вдячний усім педагогам та працівникам освітніх закладів, хто відповідально поставився до власного здоров‘я та захисту від Covid-19. Впевнений, що найближчим часом всі освітні заклади області будуть мати 100% показник вакцинації своїх робітників і продовжать роботу в нормальному режимі», – підкреслив Володін.

Як повідомлялося, на тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження. Відтак, з 23 вересня усі регіони переходять у жовту зону.

Заклади освіти у жовтій зоні зможуть працювати в очному режимі за умови, якщо 80% працівників матимуть Covid-сертифікати (вакцинацію, негативний ПЛР-результат тестування чи довідку про одужання від коронавірусу). Закриті заклади освіти не працюватимуть навіть у дистанційній формі.

Уряд дозволив працювати дитячим садочкам та школам за будь-якого рівня епіднебезпеки.

Щоб прискорити темпи щеплення, Державна комісія доручила головам обласних державних адміністрацій забезпечити вакцинацію вчителів на місцях.

22 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.

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