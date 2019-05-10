Канада через таємничі захворювання дипломатів повністю припинила видачу віз на Кубі



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Посольство Канади в Гавані більше не прийматиме заяви на видачу туристичних, навчальних та робочих віз

Через брак дипломатичного персоналу, що пов’язано із таємничим захворюванням, Канада повністю припинила видачу будь-яких віз на території Куби.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що посольство в Гавані більше не прийматиме заяви на видачу туристичних, навчальних та робочих віз, а також не проводитиме співбесіди для отримання дозволів на постійне проживання.

Усім заявникам, які потребують зазначених документів, рекомендується подавати заявку на території іншої країни або робити це онлайн.

У МЗС Канади не уточнили, скільки часу діятимуть ці обмеження.

Як відомо, протягом кількох місяців у 2017 році кілька співробітників посольства Канади в Гавані постраждали від хвороби невідомого характеру. За попередньою інформацією, це могли бути генератори спеціальних звукових хвиль нечутливого діапазону. Зокрема, у дипломатів були виявлені симптоми, починаючи від втрати слуху та нудоти до головного болю й проблем з рівновагою.

Влітку 2018 року Канада змінила статус своєї дипмісії у Гавані на «без супроводу», тобто канадських дипломатів, відряджених на Кубу, більше не супроводжували члени їх родин. У січні цього року канадське МЗС оголосило, що ще на 50% скорочує кількість дипломатів на Кубі.

Точна причина дивних симптомів, які спостерігалися також у дипломатів США, досі залишається невідомою. Куба заперечує будь-яку свою причетність та обіцяє повне сприяння у розслідуванні.