Прем’єр Канади самоізолювався через підозру на коронавірус у дружини



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Джастін і Софі Трюдо

Софі Грегуар-Трюдо після повернення із Великої Британії учора вночі відчула «легку грипозну симптоматику, у тому числі гарячку»

Прем’єр-міністр Канади перебуває у добровільному карантині через підозру на Covid-19 у його дружини.

Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади.

Зазначається, що дружина прем’єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо після повернення із Великої Британії учора вночі відчула «легку грипозну симптоматику, у тому числі гарячку». «Вона негайно звернулася до лікарів та здала аналіз на Covid-19. Вона самоізолювалася вдома, очікуючи на результати аналізу, а її симптоми з того часу полегшали», - розповіли у Трюдо.

Лікарі порадили прем’єр-міністру продовжувати звичну щоденну діяльність, спостерігаючи за собою, адже досі глава уряду не виявив жодних симптомів хвороби. «Утім, з великої обережності прем’єр-міністр вирішив самоізолюватися та працювати з дому до отримання результатів аналізів Софі», - заявили у його офісі.

Через це рішення довелося перенести особисту зустріч прем’єр-міністрів провінцій та територій Канади, заплановану на сьогодні. «Однак, прем’єр-міністр та віцепрем’єр-міністр телефоном обговорять із главами урядів колективні дії з обмеження поширення Covid-19 та убезпечення канадців», - зазначили у Трюдо.

У четвер прем’єр-міністр Канади займатиметься «брифінгами, телефонними розмовами та віртуальними зустрічами з дому, у тому числі він говоритиме з іншими світовими лідерами та долучиться до спеціального урядового обговорення Covid-19». «Від початку спалаху Covid-19 ми закликали канадців вживати усі необхідні запобіжні заходи та дотримуватися порад лікарів, аби підтримувати свою безпеку. Саме це робить прем’єр-міністр та його родина», - підсумували у відомстві.

Станом на середу на території Канади підтвердили 103 випадки коронавірусу. Хвороба забрала життя однієї людини.

Також нагадаємо, що відомий актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом.