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    Думки вголос

    Боротьба з коронавірусом: кожна країна виживає самостійно

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    • Розсилка
    Все повертається до основ &mdash; для безпеки і виживання у свій час держава і виникла - Боротьба з коронавірусом: кожна країна виживає самостійно
    Все повертається до основ — для безпеки і виживання у свій час держава і виникла

    Глобалізацію поставлено на паузу. Виявилося, що це можливо

    Епідемія Covid-19 і ті заходи, які вживаються для її зупинки — вже кардинально змінюють наше життя. Меркель заявила, що ця епідемія є найбільшим викликом для Німеччини з часів Другої світової війни. І це не унікальна риторика.

    Ще не ясно, чим все завершиться і настільки затягнеться, але деякі тенденції дуже помітні.

    Попри всі розмови про те, що епідемію можна подолати лише глобальними зусиллями (частково це безумовна правда) — кожна країна виживає самостійно.

    Закриті кордони, натовпи людей, які хочуть повернутися до своїх країн, жорсткі рішення національних урядів — кризова ситуація показала, що насправді в кожного є свій дім, і цей дім не весь світ, а його власна країна.

    Глобалізацію поставлено на паузу. Виявилося, що це можливо.

    Левіафан повертається. Держава почне відновлювати свої атрофовані функції, а суспільний договір зміниться. Тепер в його основі будуть лежати не задоволення і комфорт, а безпека і виживання.

    Все повертається до основ — для безпеки і виживання у свій час держава і виникла. Думаю, хвиля «популізму» завершиться, але не поверненням до панування традиційних «демократичних» еліт.
    Скоріш за все наступною хвилею буде щось значно авторитарніше, і водночас технократичніше.

    Он-лайн остаточно стане нормою життя. Коли епідемія вчухне, великі та малі компанії сильно замисляться — а чи варто повертати працівників у офіси, якщо все чудово працювало он-лайн?

    За офіси треба платити велику оренду, але в основному вони потрібні для перерв на каву, перекурів та безсенсових нарад (безсенсові наради нікуди не дінуться, вони тепер будуть он-лайн).

    Оффлайн, звичайно, залишиться. Але все, що можна перевести в інтернет — остаточно перейде в інтернет.

    Бережіть себе і своїх рідних, мийте руки та читайте книжки.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    держава епідемія коронавірус
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