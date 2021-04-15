Перша європейська країна повністю відмовилася від вакцини AstraZeneca

При цьому для вакцинації жителів продовжать використовувати препарати від компаній Pfizer і Moderna

Данія стала першою європейською країною, яка повністю відмовилася від вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca. Про це заявило управління з охорони здоров'я країни.

Влада Данії на основі наукових висновків прийшли до висновку, що є реальний ризик серйозних побічних ефектів, пов'язаних з використанням препарату. Тому було прийнято рішення про виключення даної вакцини з прищеплювальної кампанії для всіх груп населення.

При цьому для вакцинації жителів продовжать використовувати препарати від компаній Pfizer і Moderna.

11 березня Данія в якості запобіжного заходу тимчасово заборонила використання вакцини від компанії AstraZeneca. Міністр охорони здоров'я країни Магнус Хеуніке розповів, що це пов'язано з повідомленнями про утворення тромбів у людей, які зробили щеплення.

Ряд країн Європи призупинили або частково заборонили вакцинацію препаратом AstraZeneca через виявлення тромбозу у пацієнтів. Тим часом творці вакцини наполягають на її безпеці. У компанії заявили, що детальне вивчення даних про стан здоров'я після вакцинації більш ніж у 17 мільйонів чоловік показало відсутність підвищеного ризику виникнення емболії легеневої артерії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії.

Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79% та 100% ефективність проти важкого або критичного перебігу захворювання.

Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

Після ситуації з відмовою багатьох країн від щеплень вакциною AstraZeneca вона отримала нову назву. Її перейменували в Vaxzervia.

До слова, від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації, серед яких п'ять летальних випадків.

1 квітня Європейське агентство з лікарських засобів повідомило про відсутність зв’язку між щепленням вакциною, розробленою компанією AstraZeneca, та випадками утворення тромбозу. Як зазначили в агентстві, вакцина є безпечною та ефективною.