Після атаки на вакцину AstraZeneca виробники змінили її назву

Зміна назви вакцини не несе за собою змін інших параметрів препарату

Після ситуації з відмовою багатьох країн від щеплень вакциною AstraZeneca вона отримала нову назву. Її перейменували в Vaxzervia. Про це повідомляється на сайті Агентства медичних продуктів Швеції.

Регулятор зазначив, що зміна назви не несе за собою змін інших параметрів препарату. При цьому маркування і упаковка нового засобу може відрізнятися.

Нагадаємо, останньою країною, що припинила використання вакцини від коронавіруса AstraZeneca, стала Канада. У країні припинено щеплення цією вакциною людей віком до 55 років через побоювання виникнення тромбів.

Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79% та 100% ефективність проти важкого або критичного перебігу захворювання.

Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.