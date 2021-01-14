Чому я і моя родина не будемо щеплюватися китайською вакциною Sinovac Biotech

Вакцину китайської компанії Sinovac не затвердили для використання у США, Ізраїлі, Польщі та Великій Британії

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Начнём с финала. Вакциной от китайской компании Sinovac Biotech ни я ни моя семья вакцинироваться не будем. Ни бесплатно, ни за деньги. Это точно. Для этого есть три причины:

1. Эта вакцина не прошла третью стадию клинических испытаний.

2. Ни одна развитая страна, которая ценит своих граждан не приобрела эту вакцину.

3. В бразильском Институте Бутантан, который и проводил клинические исследования вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac, заявили, что эффективность препарата – 50,38% и не известна её эффективность против мутаций коронавируса. В то же время действенность вакцины компаний BioNTech и Pfizer против новых видов мутаций коронавируса подтвердили лабораторные исследования, а эффективность вакцины равняется 95%.

Кроме того никто не может предсказать побочный эффект от китайской вакцины производства Sinovac Biotech, не только в долгосрочной перспективе, но и в ближайшей. К тому же эта вакцина не принята к использованию в США, Израиле, Польше и Британии. А там достаточно высокие требования к вакцине и не менее высокий контроль качества. А значит вакцинироваться ей – это риск, который я себе позволить не могу.

Но параллельно возникло несколько вопросов, на которые хочется узнать ответ:

1. Почему контрагентом в этой сделке выступает группа фармацевтических компаний «Лекхим», которая связана с Раисой Богатыревой, экс-министром здравоохранения времен Януковича?

2. Почему цена за эту вакцину равна цене за вакцину от Pfizer и Moderna, хотя её эффективность ниже? Эксперты говорят, что к цене китайцев кто-то приклеил не менее 3 долларов, к каждой дозе. Кто в Кабмине или Минздраве рассчитывает на эти деньги? А если умножить эти 3$ на те несколько миллионов доз, то сумма выходит огромная?

3. Кто будет согласится сертифицировать эту вакцину в Украине и взять на себя всю ответственность за побочные эффекты и малую эффективность вакцины? Кто рискует репутацией и сколько $ он за это хочет?

4. Когда именно были проведены переговоры с Pfizer о резервировании вакцины? Мои инсайдеры подтверждают информацию, что Кабмин начал переговоры не так давно, а президент не подключался к этому вопросу от слова совсем. Именно поэтому у нас все еще нет ответа от Pfizer. И это показывает высшее проявление непрофессионализма и некомпетентности от Зеленского, Ермака, Шмыгаля и Степанова. Осталось понять сколькими жизнями заплатят украинцы за то что профаны у власти?

Учитывая все выше перечисленное я заявляю, что ни я, ни моя семья этой вакциной, не сертифицированой ВОЗ, колоться не будем. Пусть этим колятся Зеленский, Ермак, Шмыгаль и «слуги». Хотя, уверен, что они экспериментировать над собой не станут и будут вакцинироваться другими вакцинами. Я же буду искать возможность вакцироваться вакцинами от Pfizer и Moderna, к которым у меня есть доверие. А ответы на вопросы хочется получить. На все вопросы!

Джерело: блог Борислава Берези

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