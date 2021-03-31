Уряд визнав п'ять летальних випадків після щеплення. Щодо кожного ведеться розслідування

Наразі невідомо, що стало причиною смерті людей, які до цього отримали щеплення

Загалом зафіксовано 12 випадків побічних наслідків, які кваліфіковані як серйозні

Від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації. Про це повідомляє Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України.

Отже, згідно з офіційними даними МОЗ за перший місяць вакцинації в Україні зареєстровано побічні ефекти:

несерйозні випадки – 720;

серйозні випадки – 12 (із них п’ять летальних випадків).

По кожному серйозному випадку ведеться розслідування відповідно порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого МОЗ.

Напередодні повідомлялося, що експерти проаналізували побічні ефекти від щеплень від коронавірусу в період з 24 лютого по 28 березня. Після майже 200 тисяч доз щеплень відсоток побічних ефектів склав 0,35%.

Поширені побічні ефекти:

розлади в місці уколу (65,73%);

розлади з боку опорно-рухового апарату (12,98%);

неврологічні розлади (11,96%);

шлунково-кишкові розлади (3,48%);

Імунні розлади і розлади шкіри (1,78%);

Інші розлади (1,27%).

Минулого тижня на Одещині померла військова, яка перед цим робила щеплення. Однак у МОЗ з'ясували, що причиною смерті військовослужбової, що настала за два дні після щеплення від коронавірусної хвороби Covid-19, була гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз.

Раніше у МОЗ перерахували побічні ефекти китайської вакцини CoronaVac. У міністерстві підкреслили, що подібні побічні ефекти є нормальними і проходять через кілька днів після ін'єкції.

Станом на 31 березня в Україні офіційно вакцинують тільки дозами препарату Covishield. Всього Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. За даними Міністерства охорони здоров’я України, 30 березня в країні було щеплено проти Covid-19 18668 осіб.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.

Додамо, що сьогодні стало відомо, коли українців почнуть колоти вакциною CoronaVac. Це може статися після 9 квітня.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.