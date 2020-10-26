Канцлер Австрії пригрозив новим локдауном, якщо кількість заражень не зменшиться



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Протягом останніх кількох днів в країні з населенням близько 8,8 млн осіб майже щоденно реєстрували рекордні показники заражень

Головним критерієм для запровадження нового локдауну є навантаження на лікарні для хворих на коронавірус

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що країна буде змушена повернутися до жорсткого карантину, якщо існуючі обмеження не допоможуть зупинити зростання кількості заражень коронавірусом. Як повідомляє dpa, про це він заявив 26 жовтня.

Канцлер зазначив, що головним критерієм для запровадження нового локдауну є навантаження на лікарні для хворих на коронавірус. Така можливість передбачена і законодавством.

«Жодна країна у світі не може допустити, щоб реанімації були переповненими», – додав Себастьян Курц.

З неділі, 25 жовтня, в Австрії набуло чинності нове посилення карантину, зокрема, про обмеження зібрань до шести осіб. Водночас роботу ресторанів та масові заходи ще не заборонили, хоча й встановили низку вимог.

Протягом останніх кількох днів в країні з населенням близько 8,8 млн осіб майже щоденно реєстрували рекордні показники заражень. Найвищий – 3614 за добу – зафіксували 24 жовтня.

Нагадаємо, науковці стверджують, що вік не впливає на шанси заразитися коронавірусом.

Як повідомлялося, в Україні за добу, 24 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6088 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 343 498 людей, одужали 141508 осіб, летальних випадків – 6391 осіб.

До відома, у світі станом на 26 жовтня коронавірусом заразилися вже 43 346 888 людей. Від початку пандемії одужало понад 31 905 975 осіб, а кількість померлих зросла до 1 159 093 людини.