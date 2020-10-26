Чи повернуться школи Київщини після канікул на навчання?



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Частина шкіл на Київщині перейдуть на дистанційне навчання

Школярі у «червоних» зонах Київщини після канікул навчатимуться дистанційно

У школах Київської області тривають осінні канікули. Чи повернуться діти на навчання після відпочинку, залежить від рівня епідемічної ситуації. Натомість уже відомо, що школи в «червоних» зонах будуть переведені на дистанційну форму роботи.

Про це повідомив очільник Київщини Василь Володін сьогодні, 26 жовтня.

Заклади дошкільної освіти продовжують працювати. Усього в регіоні таких 780. Їх відвідує понад 54 тис. дітей.

Наразі 14 дитсадків в області закрили на карантин. Вони розташовуються у Миронівській ОТГ, Баришівській ОТГ, Фурсівській ОТГ (два заклади) Узинській ОТГ, а також Згурівському, Сквирському (два заклади), Яготинському (чотири заклади), Тетіївському та Таращанському районах. Рішення про тимчасове припинення їх роботи ухвалено через виявлення випадків захворювання на коронавірус серед дітей чи працівників цих закладів. Особи, які контактували з хворими, перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, з 26 жовтня на Київщині до «червоної» зони епідемічної небезпеки увійшлиміста Бориспіль, Васильків, Обухів, Бориспільський район, Обухівський район.

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Станом на ранок 26 жовтня у Київській області зафіксовано 14845 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 301 особи.