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    У світі коронавірусом заразилися вже понад 43 млн людей

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    Кількість померлих у світі від початку пандемії зросла до 1&nbsp;159 093 людини - У світі коронавірусом заразилися вже понад 43 млн людей
    Кількість померлих у світі від початку пандемії зросла до 1 159 093 людини

    Від початку пандемії одужало майже 32 млн людей

    У світі станом на 26 жовтня коронавірусом заразилися вже 43 346 888 людей. Про це свідчать дані Worldometer.

    Від початку пандемії одужало понад 31 905 975 осіб, а кількість померлих зросла до 1 159 093 людини.

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    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 635 752), Індія (7 864 811), Бразилія (5 380 635), Росія (1 503 652), а також Франція (1 130 143), Аргентина (1 090 589) та Іспанія (1 046 132).

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (225 226), Бразилії (156 903) та Індії (118 534).

    Нагадаємо, науковці стверджують, що вік не впливає на шанси заразитися коронавірусом.

    Як повідомлялося, в Україні за добу, 24 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6088 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 343 498 людей, одужали 141508 осіб, летальних випадків – 6391 осіб.

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