Кандидат, який зайняв шосте місце, відмовився підтримати Порошенка в другому турі
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Розсилка
Смешко та його партія будуть йти на вибори у парламент
Колишній кандидат у президенти і екс-голова Служби безпеки Ігор Смешко заявив, що він і його політсила «Сила і честь» не будуть підтримувати чинного президента Петра Порошенка у другому турі виборів.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Чинну політичну владу в особі Петра Порошенка ми не підтримували і не збираємося підтримувати і у другому турі виборів президента. Вважаємо, що Петро Порошенко, який не виправдав надії мільйонів українців і зганьбив ідеали Майдану, має піти в історію. На жаль, не героєм», - написав він.
«Щодо численних запитань «як ви тепер розпорядитеся своєю електоральною підтримкою?». Відповідаю: Україною і моїми співвітчизниками, виборцями і потенційними прихильниками ніколи не торгував і торгувати не буду. Жодних посад в уряді не шукав і не шукаю, ніяких перемовин на ці теми ні з ким не веду», - додав Смешко.
Він також висловився щодо кандидата Володимира Зеленського.
«Відверто відповідаю: знаю лише талановитого актора Зеленського. Маю людську симпатію до його таланту. Політика, державника, фахівця в системних державних органах управління Зеленського не знаю. Тому ще раз нагадую старе добре англійське правило голосування при демократії: «На перших виборах голосуй серцем і розумом, а на вирішальному етапі виборів – по обставинах. За найменше зло проти вашої батьківщині і вашої сім'ї», - написав він.
Смешко також додав, що його партія буде йти на вибори у парламент.
«По-друге, майже один мільйон двісті тисяч виборців (більше 6% загального числа голосів), які проголосували за нашу програму – це реальна основа для першої політичної партії, заснованої на ідеології консервативної демократії, яка неодмінно увійде у Верховну Раду на наступних парламентських виборах», - написав він.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Слід нагадати, що у першому турі Смешко набрав майже 7% голосів
Раніше інший екс-очільник СБУ та кандидат у президенти Валентин Наливайченко звинуватив Гриценка в розкраданні армії, а Смешка - в отруєнні Ющенка.
Ігор Смешко очолював Службу безпеки України з вересня 2003 до лютого 2005 року, на посаду був призначений тодішнім президентом Леонідом Кучмою.