Кандидат, який зайняв шосте місце, відмовився підтримати Порошенка в другому турі



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Ігор Смешко очолював Службу безпеки України з вересня 2003 до лютого 2005 року

Смешко та його партія будуть йти на вибори у парламент

Колишній кандидат у президенти і екс-голова Служби безпеки Ігор Смешко заявив, що він і його політсила «Сила і честь» не будуть підтримувати чинного президента Петра Порошенка у другому турі виборів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Чинну політичну владу в особі Петра Порошенка ми не підтримували і не збираємося підтримувати і у другому турі виборів президента. Вважаємо, що Петро Порошенко, який не виправдав надії мільйонів українців і зганьбив ідеали Майдану, має піти в історію. На жаль, не героєм», - написав він.

«Щодо численних запитань «як ви тепер розпорядитеся своєю електоральною підтримкою?». Відповідаю: Україною і моїми співвітчизниками, виборцями і потенційними прихильниками ніколи не торгував і торгувати не буду. Жодних посад в уряді не шукав і не шукаю, ніяких перемовин на ці теми ні з ким не веду», - додав Смешко.

Він також висловився щодо кандидата Володимира Зеленського.

«Відверто відповідаю: знаю лише талановитого актора Зеленського. Маю людську симпатію до його таланту. Політика, державника, фахівця в системних державних органах управління Зеленського не знаю. Тому ще раз нагадую старе добре англійське правило голосування при демократії: «На перших виборах голосуй серцем і розумом, а на вирішальному етапі виборів – по обставинах. За найменше зло проти вашої батьківщині і вашої сім'ї», - написав він.

Смешко також додав, що його партія буде йти на вибори у парламент.

«По-друге, майже один мільйон двісті тисяч виборців (більше 6% загального числа голосів), які проголосували за нашу програму – це реальна основа для першої політичної партії, заснованої на ідеології консервативної демократії, яка неодмінно увійде у Верховну Раду на наступних парламентських виборах», - написав він.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 1.18% бюлетенів

Слід нагадати, що у першому турі Смешко набрав майже 7% голосів

Раніше інший екс-очільник СБУ та кандидат у президенти Валентин Наливайченко звинуватив Гриценка в розкраданні армії, а Смешка - в отруєнні Ющенка.

Ігор Смешко очолював Службу безпеки України з вересня 2003 до лютого 2005 року, на посаду був призначений тодішнім президентом Леонідом Кучмою.