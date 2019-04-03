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    Кандидат, який зайняв шосте місце, відмовився підтримати Порошенка в другому турі

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    Ігор Смешко очолював Службу безпеки України з вересня 2003 до лютого 2005 року - Кандидат, який зайняв шосте місце, відмовився підтримати Порошенка в другому турі
    Ігор Смешко очолював Службу безпеки України з вересня 2003 до лютого 2005 року

    Смешко та його партія будуть йти на вибори у парламент

    Колишній кандидат у президенти і екс-голова Служби безпеки Ігор Смешко заявив, що він і його політсила «Сила і честь» не будуть підтримувати чинного президента Петра Порошенка у другому турі виборів.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Чинну політичну владу в особі Петра Порошенка ми не підтримували і не збираємося підтримувати і у другому турі виборів президента. Вважаємо, що Петро Порошенко, який не виправдав надії мільйонів українців і зганьбив ідеали Майдану, має піти в історію. На жаль, не героєм», - написав він.

    «Щодо численних запитань «як ви тепер розпорядитеся своєю електоральною підтримкою?». Відповідаю: Україною і моїми співвітчизниками, виборцями і потенційними прихильниками ніколи не торгував і торгувати не буду. Жодних посад в уряді не шукав і не шукаю, ніяких перемовин на ці теми ні з ким не веду», - додав Смешко.

    Він також висловився щодо кандидата Володимира Зеленського.

    «Відверто відповідаю: знаю лише талановитого актора Зеленського. Маю людську симпатію до його таланту. Політика, державника, фахівця в системних державних органах управління Зеленського не знаю. Тому ще раз нагадую старе добре англійське правило голосування при демократії: «На перших виборах голосуй серцем і розумом, а на вирішальному етапі виборів – по обставинах. За найменше зло проти вашої батьківщині і вашої сім'ї», - написав він.

    Смешко також додав, що його партія буде йти на вибори у парламент.

    «По-друге, майже один мільйон двісті тисяч виборців (більше 6% загального числа голосів), які проголосували за нашу програму – це реальна основа для першої політичної партії, заснованої на ідеології консервативної демократії, яка неодмінно увійде у Верховну Раду на наступних парламентських виборах», - написав він.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Слід нагадати, що у першому турі Смешко набрав майже 7% голосів

    Раніше інший екс-очільник СБУ та кандидат у президенти Валентин Наливайченко звинуватив Гриценка в розкраданні армії, а Смешка - в отруєнні Ющенка.

    Ігор Смешко очолював Службу безпеки України з вересня 2003 до лютого 2005 року, на посаду був призначений тодішнім президентом Леонідом Кучмою. 

     

    вибори політика Ігор Смешко
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