Наливайченко звинуватив Гриценка в розкраданні армії, а Смешка - в отруєнні Ющенка



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Ігор Смешко та Анатолій Гриценко - кандидати у президенти на виборах 2019 року

Екс-глава СБУ зробив гучну заяву під час прямого ефіру на телебаченні

Екс-керівник Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що кандидатів у президенти Анатолія Гриценка та Ігора Смєшко, не можна допустити до влади через їх причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, отруєння Андрія Ющенко та розкрадання української армії.

Про це він заявив у студії телеканалу ICTV під час прямого ефіру, ввечері 26 березня. .

Під час розмови у студії політолог Тарас Березовець нагадав, що історія знає приклади, коли колишні керівники спецслужб ставали президентами. «В українських реаліях ми маємо одразу трьох силовиків, які нині балотуються на президентських виборах. Це ви як колишній керівник Служби безпеки, Ігор Смєшко, теж ваш колега, який очолював СБУ свого часу, і Анатолій Гриценко врешті-решт, який був міністром оборони», - сказав експерт.

«Ключова відмінність в тому, що я не є ні полковником, ні генералом. Я, як і був, так і залишився дипломатом. Тому така аналогія не підходить мені навіть внутрішньо. І я скажу чому. Тому що, коли я в перший раз був переведений з дипломатії в Службу безпеки України, я для себе і для країни зробив дві важливі речі, я вважаю. Перше – я раз і назавжди розсекретив архіви КДБ і НКВС. І сказав, що не буде більше СБУ КДБ або щось подібне. Тому ті кандидати, яких ви назвали, відстоюють інші позиції і працювали в іншій системі, і не зробили бодай того, що зробив український дипломат, який був переведений тоді в СБУ», - сказав Наливайченко.

«І друге. Я справді наполягаю і стою на позиціях, що такі ганебні вбивства, як було вбивство журналіста Гонгадзе, отруєння кандидата в президенти Ющенка, розкрадання української армії колишніми міністрами оборони Януковича, до яких належить один із кандидатів, яких ви назвали, не просто не можна з ними об’єднуватись, а цих людей у владу не можна пускати. Вони мають бути давно в Антикорупційному суді. Один з них. А другий має бути в Генеральній прокуратурі і в суді за причетність до отруєння кандидата в президенти. З ким об’єднуватись?», - наголосив він.

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