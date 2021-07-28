Локдаун не за горами: у Києві вже складають списки для перепусток на транспорт

Під час минулого локдауну киянам видавали спецперепустки для проїзду у транспорті

Організації мають подати списки співробітників, яким будуть необхідні перепустки на транспорт, до 3 серпня

Київська міська держадміністрація просить столичні підприємства скласти списки співробітників, яким буде потрібно перепустка на транспорт на час можливого карантину восени. Відповідний лист за підписом заступника голови Голосіївського району Олега Калугіна було розіслано підприємцям, повідомляє «Страна».

У документі сказано, що до 3 серпня організації всіх форм власності критичної інфраструктури повинні подати списки співробітників, яким будуть необхідні перепустки на транспорт «у разі введення посилених карантинних обмежень».

Зазначається, що списки для видачі перепусток складаються за рішенням штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій від 16 липня. У цьому документі, який оприлюднений на сайті КМДА, сказано, що штаб під керівництвом заступника мера Миколи Поворозника ухвалив підготувати списки співробітників підприємств всіх форм власності, задіяних в критичній інфраструктурі, яким будуть необхідні спецперепустки на транспорт під час нових карантинних обмежень. Термін введення карантину в документі відсутній, проте більшість інших заходів, запропонованих штабом, повинні бути реалізовані в липні-серпні поточного року.

Як повідомлялося, наразі медичні заклади столиці готові розгорнути для прийому хворих на коронавірус близько 5,5 тис. ліжок. 97% ліжок, призначених для хворих на Covid-19, забезпечені киснем.

Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.