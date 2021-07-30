  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Коронавірус атакує: в Києві за добу понад 200 нових хворих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві проводять найбільше ПЛР-тестувань - Коронавірус атакує: в Києві за добу понад 200 нових хворих
    У Києві проводять найбільше ПЛР-тестувань
    Фото з відкритих джерел

    У столиці спостерігається зростання захворюваності на коронавірус

    За минулу добу, 29 липня, у Києві коронавірус виявлено у 233 людей. Це на 38 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 липня був 195 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 218 818 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 209 218 осіб (за добу 29 липня – 221)
    • померли 5 231 особа (за добу – 1)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 152 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 31 нового хворого. За попередню добу збільшення складало 29 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 124 891 особа (за добу 29 липня – 6)
    • померли 2 768 людей (за добу – 1)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 251 869 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 29 липня зафіксовано 962 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.

    Нагадаємо, за добу 28 липня в Києві було виявлено 195 хворих на коронавірус.

    Минулого тижня в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

    Згодом помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта». Він був лікарем і не виїжджав за межі України.

    Читайте також:
    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коронавірус атакує: в Києві за добу понад 200 нових хворих