Коронавірус атакує: в Києві за добу понад 200 нових хворих

У столиці спостерігається зростання захворюваності на коронавірус

За минулу добу, 29 липня, у Києві коронавірус виявлено у 233 людей. Це на 38 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 липня був 195 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 218 818 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 209 218 осіб (за добу 29 липня – 221)

померли 5 231 особа (за добу – 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 152 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 31 нового хворого. За попередню добу збільшення складало 29 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124 891 особа (за добу 29 липня – 6)

померли 2 768 людей (за добу – 1)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 251 869 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 29 липня зафіксовано 962 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.

Нагадаємо, за добу 28 липня в Києві було виявлено 195 хворих на коронавірус.

Минулого тижня в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Згодом помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта». Він був лікарем і не виїжджав за межі України.

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