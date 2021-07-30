У Кропивницькому стартувала Covid-вакцинація в тролейбусах

Комунальні тролейбуси їздитимуть віддаленими районами для щеплення охочих

У Кропивницькому вирішили зробити мобільні пункти вакцинації ще мобільнішими. Відсьогодні, 30 липня, містяни зможуть зробити щеплення неподалік від домівок. Про це пише ТСН.

Комунальні тролейбуси їздитимуть віддаленими районами та щепитимуть охочих. При собі треба мати лише паспорт. Медики сподіваються охопити вакцинацією маломобільних, передусім немолодих людей, для яких виїхати зі свого району – проблема. Отже, вакцина сама до них приїде.

«Буде пріоритетна вакцина «Коронавак» – оскільки вона однодозна, і кращі умови зберігання. Тролейбус буде підготовлений, помитий, звичайно. Продезинфікований буде кварцовою лампою, і умови. Думаю, що у нас все вийде. У нас відкриті всі входи, будуть столики для медсестри. Буде вай-фай у тролейбусі. Буде столик для вакцинації і столик, де медсестра буде вводити дані в електронну базу», – розповіла заступниця начальника міського управління охорони здоров‘я Лариса Кудрик.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 липня, 150 253 людини вакциновано в Україні проти Covid-19.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, чи будуть в Україні щеплювати третьою дозою Pfizer. Раніше у Pfizer підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму «Дельта».

Як відомо, українці почали активніше вакцинуватися. Також повідомлялося, що Україна планує запровадити QR-коди вакцинації.

Також спеціалісти розповіли, що вакцинацію від коронавірусу не рекомендують робити людям, які хворіють системною інфекційною хворобою.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як поводитися після вакцинації.