МОЗ планує дозволити поєднувати між собою три вакцини. Що відомо

Кузін: «Відповідне рішення групи експертів вже є, тому зараз розглядається питання про оформлення відповідного наказу»

Таке змішування вакцин дозволять при чіткому дотриманні певних умов

Міністерство охорони здоров'я планує дозволити робити друге щеплення вакциною Pfizer, якщо перша вакцинація відбулася за допомогою вакцин AstraZeneca або Moderna. Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю інтернет-виданню «Апостроф»

«Національна технічна група експертів із питань імунізації, як головний дорадчий орган МОЗ, рекомендувала дозволити так зване «мікшування (змішування) вакцини», але при чіткому дотриманні певних умов», – зазначив Кузін.

За його словами, наразі в МОЗ розглядають можливість вакцинації другої дози препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech після першої дози м-РНК вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом. Крім того, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря.

«Відповідне рішення групи експертів вже є, тому зараз розглядається питання про оформлення відповідного наказу та розробку детальних покрокових інструкцій в таких випадках», – додав Кузін.

Як раніше повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я планує зробити 10 мільйонів щеплень проти Covid-19 до кінця літа.

Також у Міністерстві охорони здоров'я України розглядається можливість створення окремих привілеїв для людей, які зробили собі щеплення проти Covid-19.