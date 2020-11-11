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    Уряд запроваджує карантин вихідного дня: трансляція засідання

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    Карантин вихідного дня запровадять вже наприкінці цього тижня - Уряд запроваджує карантин вихідного дня: трансляція засідання
    Карантин вихідного дня запровадять вже наприкінці цього тижня

    Економіка України не витримає повного локдауну - заявив глава уряду

    Кабінет міністрів у середу схвалить напрацьовані Міністерством охорони здоров'я України зміни до постанови №641, щоб в Україні запрацював карантин вихідного дня.

    Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду 11 листопада.

    Як очікується, карантин вихідного дня запровадять вже з 14−15 листопада.

    «Економіка України не витримає повного локдауну. Саме тому уряд та МОЗ разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень. МОЗ розробило зміни до постанови №641, які передбачають запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня», - сказав Шмигаль

    Водночас він вкотре наголосив на тому, що уряд готовий підставити плече, щоб підтримати підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. У тому числі, в КМУ розглядають варіанти компенсації частини зарплат працівників у зв’язку з простоєм виробництва, виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року.

    «Дуже важливо, якщо у сім'ї захворів хтось із членів родини, з якими ви проживете, потрібно залишатися на самоізоляції для уникнення розповсюдження коронавірусу», - закликав глава уряду.

    На переконання Шмигаля, такі карантинні заходи — це найбільш дієвий інструмент для розірвання ланцюга захворювання та збереження життя людей. Прем'єр також додав, що повний локдаун країни на два-три тижні не потрібний, адже дуже негативно вплине на економіку.

    Зазначимо, що Україна попросить ВООЗ направити медиків для боротьби з Covid-19.

    Крім того, під Кабміном підприємці протестують проти нових обмежень уряду.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      489808
    • Хворіють
      259402
    • Одужали
      221459
    • Померли
      8947

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

     Читайте також: Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії. Консультація Ірини Демеркової
    вихідні економіка карантин уряд Денис Шмигаль ВООЗ коронавірус
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