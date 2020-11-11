До 50 порушень на день: як у Києві дотримуються карантину

Мешканці Києва скаржаться у Держпродспоживслужби на порушення карантинних правил

У столиці від громадян щодня надходять скарги про порушення карантинних обмежень.

Про це повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

«Щодня від громадян надходить від 30 до 50 скарг про порушення карантинних правил по місту Києву», - сказав Рубан в коментарі УНН.

Нагадаємо, у Києві створені мобільні групи для моніторингу дотримання карантину. Щодобово правоохоронців спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України перевіряють дотримання встановлених протиепідемічних заходів закладами господарської діяльності. Лише упродовж останній вихідних перевірено майже 900 таких об’єктів, серед яких переважно розважальні та заклади харчування, ТРЦ тощо. У 148 випадках задокументовано правопорушення та складено адміністративні протоколи на посадових осіб цих закладів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Нещодавно під час відпрацювання Голосіївського району Києва працівники територіального управління поліції виявили на вулиці Саксаганського розважальний заклад, який працював, порушуючи карантинні обмеження щодо заборони приймати клієнтів після 22 години.

Як повідомлялося, у київській підземці посилили контроль за дотримання карантинних обмежень, зокрема, без масок в метро пасажирів не впускатимуть.

Поліція закликає громадян не порушувати встановлених вимог протиепідемічних заходів, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції, аби не наражати себе та оточуючих на небезпеку.