Військові знайшли «чорні скриньки» літака Ан-26, що розбився під Харковом



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Знайдено бортові самописці, вони вціліли

Бортові самописці вціліли, але їх іще не вилучено із літака

Знайдено бортові самописці військового літака Ан-26, який впав у Чугуївському районі Харківської області, повідомляє пресслужба командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Знайдено бортові самописці, вони вціліли, але їх іще не вилучено із літака», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

Раніше стало відомо, львів'янин, який перебував у критичному стані - помер.

Як повідомлялося, Таран назвав попередню причину авіакатастрофи на Харківщині, а у ДБР назвали чотири версії причин авіакатастрофи на Харківщині.

Нагадаємо, на Харківщині розпочала работу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.