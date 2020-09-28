Штурман, який загинув в Ан-26, за хвилини до катастрофи листувався з 7-річною донькою



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В Україні 26 вересня був оголошений Днем жалоби за загиблими у літаку Ан-26 під Чугуєвом

Після цього польоту 28-річний штурман Олексій Остапенко повинен був отримати кваліфікацію першого класу.

Штурман Олексій Остапенко, який загинув у катастрофі Ан-26 в Чугуєві на Харківщині, листувався зі своєю семирічною донькою за кілька хвилин до катастрофи. Про це розповіла його дружина Олена, йдеться в сюжеті «ТСН».

За її словами, після цього польоту 28-річний штурман Олексій Остапенко повинен був отримати кваліфікацію першого класу.

Олена каже, що за кілька хвилин до катастрофи її чоловік листувався зі своєю 7-річною донькою, яка заспокоювала маму, коли Олексій перестав виходити на зв'язок.

«Мені дитина сказала: «Мама, почекай. Він, можливо, мені щось відповів». І вона дістає телефон, і я бачу цю переписку. Мене це не те, що зворушило. У мене було таке відчуття, що вона ніби щось передчувала в це момент», — поділилася Остапенко.

Дійсно, у листуванні в Viber донька написала, що хвилюється за тата. Той її заспокоїв: «Не переживай, все добре». На останні повідомлення дівчинки «Тату, ти живий? Тут впав літак» Олексій Остапенко вже відповісти не зміг.

Дружина наголошує: Олексій «жив своєю роботою і знав, як її робити».

«Це його професія, це його покликання. Тому що ось прям чогось іншого, як літати, він не вмів. Дійсно, ось навіть елементарне. Поміняти кран не міг. У мене чоловік не розумів нічого, крім літаків», — розповіла вона журналістам.

Нагадаємо, уряд Канади пропонує Україні всебічну допомогу після катастрофи літака ЗСУ на Харківщині.

Як повідомлялося, курсанта В’ячеслава Золочевського, який вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Знайдено бортові самописці військового літака Ан-26, який впав у Чугуївському районі Харківської області. Бортові самописці вціліли, але їх іще не вилучено із літака.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.



