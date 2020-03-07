Посол: відставка Рябошапки не вплине на суд у справі МН17



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Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня

Делегацію України, яка буде спостерігати за перебігом судових слухань, очолить заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов

Відставка генпрокурора Руслана Рябошапки не вплине на активність залучення української сторони до судового процесу у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу МН17.

Таку думку у коментарі «Укрінформу» в Гаазі висловив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

«Вважаю, що немає підстав для хвилювання. Головне, що зберігається наступництво у діяльності групи та політична підтримка наших дій на найвищому рівні», - сказав він.

Дипломат зазначив, що делегацію України, яка буде спостерігати за перебігом судових слухань, очолить заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, і він же буде новим керівником української команди у Спільній групі з розслідування.

«Під час перебування в Нідерландах делегація, крім присутності на процесі, братиме участь у відповідних заходах в рамках роботи Спільної групи», - сказав посол.

Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Нагадаємо, генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.

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