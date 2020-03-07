Посол: відставка Рябошапки не вплине на суд у справі МН17
Делегацію України, яка буде спостерігати за перебігом судових слухань, очолить заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов
Відставка генпрокурора Руслана Рябошапки не вплине на активність залучення української сторони до судового процесу у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу МН17.
Таку думку у коментарі «Укрінформу» в Гаазі висловив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.
«Вважаю, що немає підстав для хвилювання. Головне, що зберігається наступництво у діяльності групи та політична підтримка наших дій на найвищому рівні», - сказав він.
Дипломат зазначив, що делегацію України, яка буде спостерігати за перебігом судових слухань, очолить заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, і він же буде новим керівником української команди у Спільній групі з розслідування.
«Під час перебування в Нідерландах делегація, крім присутності на процесі, братиме участь у відповідних заходах в рамках роботи Спільної групи», - сказав посол.
Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.
Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.
Нагадаємо, генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.
Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.