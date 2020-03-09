Справа MH17: міжнародна слідча група провела перше засідання в новому складі



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Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня

Представники слідчої групи домовились про подальші кроки у своїй роботі, а також обговорили початок судового процесу, що стартує 9 березня

У неділю, 8 березня, в Амстердамі, після підписання документів щодо продовження роботи Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team- JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 та її оновлення, JIT провела перше засідання у новому складі.

Як повідомили в Офісі генпрокурора України, всі сторони засвідчили свою повну готовність до співпраці.

Зокрема, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який тепер очолює міжнародну слідчу групу від України, запевнив, що ця справа є одним з ключових пріоритетів в діяльності органів прокуратури.

«Тому національні правоохоронні органи не тільки готові ще більш ефективно розслідувати злочин, а й якомога швидше знайти всіх винних у трагедії для притягнення до кримінальної відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Представники JIT домовились про подальші кроки у своїй роботі, а також обговорили початок судового процесу, що стартує 9 березня в комплексі юстиції «Схіпхол».

В суді у якості слухачів братимуть участь і українські прокурори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на суді у справі MH17 буде встановлено справедливість і винні понесуть відповідальність за загибель 298 людей.

Як відомо, слідчу групу від України у справі MH17 очолив заступник генпрокурора Мамедов.

Нагадаємо, посол України в Нідерландах запевнив, що відставка генпрокурора Рябошапки не вплине на суд у справі МН17.

Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Нагадаємо, генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.

У Канаді відреагували на початок судового процесу в справі МН17.