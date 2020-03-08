Слідчу групу від України у справі MH17 очолив заступник генпрокурора Мамедов



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Такий високий рівень в українській групі забезпечено вперше Фото: gp.gov.ua

В Амстердамі погоджено та затверджено оновлений список членів Спільної слідчої групи від України

У Амстердамі 8 березня затвердили оновлений список членів Спільної слідчої групи від України. Від Офісу генерального прокурора до неї увійшли 4 представники. Групу очолив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«До JIT (Joint Investigation Team – Спільна слідча група) входять представники правоохоронних органів п’яти країн: України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

8 березня 2020 року в Амстердамі погоджено та затверджено оновлений список членів Спільної слідчої групи від України. Від Офісу Генерального прокурора до JIT увійшли 4 представники. Групу очолив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу щодо розслідування міжнародних злочинів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що такий високий рівень в українській групі забезпечено вперше. «Всі ці кроки гарантують продовження розслідування щодо збиття боїнгу для єдиної мети – притягнення до відповідальності всіх винних у катастрофі: від тих, хто віддавав команди до тих, хто їх виконував. Всі країни-члени JIT працюють над пошуком правди і ми її знайдемо», – зазначив Мамедов.

Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов

Представники країн-членів JIT відвідали меморіал MH17, де вшанували пам’ять жертв авіакатастрофи.

Нагадаємо, посол України в Нідерландах запевнив, що відставка генпрокурора Рябошапки не вплине на суд у справі МН17.

Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Нагадаємо, генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.

У Канаді відреагували на початок судового процесу в справі МН17.

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