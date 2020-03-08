Президент України озвучив очікування від суду у справі МН17



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський вірить, що справедливість буде встановлено і винні понесуть відповідальність

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на суді у справі MH17 буде встановлено справедливість і винні понесуть відповідальність за загибель 298 людей.

Про це йдеться на сторінці глави держави у Twitter.

«Cпільно з партнерами українські фахівці провели висококласну роботу зі збору доказів у справі МН17. 9 березня розпочнеться розгляд справи у суді в Гаазі. Вірю, що справедливість буде встановлено і винні понесуть відповідальність за загибель 298 людей», - написав Зеленський.

Cпільно з партнерами українські фахівці провели висококласну роботу зі збору доказів у справі #МН17. 9 березня розпочнеться розгляд справи у суді в Гаазі. Вірю, що справедливість буде встановлено і винні понесуть відповідальність за загибель 298 людей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2020

Як відомо, слідчу групу від України у справі MH17 очолив заступник генпрокурора Мамедов.

Нагадаємо, посол України в Нідерландах запевнив, що відставка генпрокурора Рябошапки не вплине на суд у справі МН17.

Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Нагадаємо, генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.

У Канаді відреагували на початок судового процесу в справі МН17.