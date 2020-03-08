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    Політика

    Президент України озвучив очікування від суду у справі МН17

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    Президент України Володимир Зеленський&nbsp; - Президент України озвучив очікування від суду у справі МН17
    Президент України Володимир Зеленський 

    Зеленський вірить, що справедливість буде встановлено і винні понесуть відповідальність

    Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на суді у справі MH17 буде встановлено справедливість і винні понесуть відповідальність за загибель 298 людей.

    Про це йдеться на сторінці глави держави у Twitter.

    «Cпільно з партнерами українські фахівці провели висококласну роботу зі збору доказів у справі МН17. 9 березня розпочнеться розгляд справи у суді в Гаазі. Вірю, що справедливість буде встановлено і винні понесуть відповідальність за загибель 298 людей», - написав Зеленський.

    Як відомо, слідчу групу від України у справі MH17 очолив заступник генпрокурора Мамедов.

    Нагадаємо, посол України в Нідерландах запевнив, що відставка генпрокурора Рябошапки не вплине на суд у справі МН17.

    Як відомо, суддя Окружного суду Гааги заявила про наявність лише одного обвинуваченого у справі збиття МН17.

    Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

    Нагадаємо, генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

    Як повідомлялося, у Нідерландів є «тверді докази» винуватості Росії у збитті малайзійського авіалайнера рейсу МH17 над окупованим Донбасом. Процес у справі МH17 ускладнить на Заході, зокрема у Франції, процес зближення з Росією.

    У Канаді відреагували на початок судового процесу в справі МН17.

    суд авіакатастрофа слідство МН-17 Володимир Зеленський розслідування президент
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