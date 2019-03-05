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    Катери Росгвардії будуть патрулювати чорноморське узбережжя

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    Катери пройшли ходові випробування в Севастополі - Катери Росгвардії будуть патрулювати чорноморське узбережжя
    Катери пройшли ходові випробування в Севастополі
    Фото: rosgvard.ru

    Передача катерів проходила під керівництвом російського контр-адмірала Андрія Шатаєва

    Бойові катери Росгвардії БК-16 заступили на охорону узбережжя Чорного моря.

    Про це 5 березня повідомляє прес-служба Південного округу військ національної гвардії Російської Федерації.

    Зазначається, що з Севастополя до Керчі перейшли високошвидкісні транспортно-десантні катери Росгвардії БК-16. Передача катерів проходила під керівництвом начальника управління об'єктів охорони на акваторіях Росгвардії контр-адмірала Андрія Шатаєва.

    «Катери успішно пройшли ходові випробування в Севастополі. Моряки Росгвардії на катерах БК-16 продовжать виконання службових завдань з охорони акваторій», - говориться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що понад 1100 військовослужбовців 1-8 березня візьмуть участь у міжнародних навчаннях Poseidon 19, які ВМС Румунії організовують в румунських територіальних водах і в міжнародних водах західної частини Чорного моря.

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