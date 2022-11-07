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Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Кремль вкотре намагається використати тему «Північних потоків» на свою користь
фото з відкритих джерел

Росія хоче переконати світ, що припинення кризи можливе за умови передачі територій України

В російських медіа активно розповсюджується історія про причини вибухів на газопроводі «Північний потік» та «Північний потік-2». Особливу увагу кремлівські пропагандисти акцентують на нібито причетності до цього Великої Британії та зокрема розповідають про повідомлення колишньої прем'єрки Ліз Трасс держсекретарю США Ентоні Блінкену, де вона буцімто доповідала про успішне виконання місії.

Розкручувати тему почали у соцмережі «Reddit» – орієнтованої переважно на США зі схильністю до лівих ідей і з закритими спільнотами. У вельми популярних акаунтах на кшталт «conspiracy», «EndlessWar», «TimDillon» та інших була опублікована низка повідомлень. Ці джерела об’єднує не тільки тема Трасс та «Північного потоку», а й просування на англомовну аудиторію ідеї того, що закінчення війни в Україні поверне світ та глобальну економіку до стабільного стану, зазначає журналіст Іван Верстюк в статті для видання LB.ua.

При цьому просувається також думка, що контроль над територіями України треба зафіксувати як є після російського вторгнення. Ймовірно, так Росія хоче наштовхнути на думку, що припинення кризи можливе за умови передачі територій.

Використання Reddit для просування пропаганди – цікавий факт. Окрім поділеності на певні закриті спільноти за економічними, політичними, соціальними інтересами, вирізняє її поміж інших в США і можливість переходу в «офлайн». Наприклад, користувачі в біржевих групах домовляються про дії на ринку інвестицій, аби отримати певний результат.

Та після початку на Reddit тему підхопили та активно розглядають російські медіа. На пропагандистських сайтах як «Аргументи і факти», «РІА», «Звезда» темі присвячена низка матеріалів. І не тільки про саме повідомлення, а з додатковими подробицями та реакціям, нібито якихось американців, або російської спікерки МЗС Марії Захарової. І тут вже важливий інший наратив, який просуває російська пропаганда – про нібито можливість домовлятися із новим прем’єром Великобританії Ріші Сунаком. Саме до уряду під його керівництвом звернулася Захарова з проханням засудити діяльність Трасс.

Трасс та її попередника Бориса Джонсона російські медіа завжди виставляли антиросійськими, тоді як Сунак, на їхню думку, перспективний для розмови про компроміси. Фейк про повідомлення Трасс Блінкену про вибухи на «Північному потоці» має «підігріти» тему, що в Європі немає одностайності й між антиросійськими та більш лояльними до РФ політиками точиться боротьба.

Ріші Сунак в цьому випадку грає на руку російським медіа. Він не тільки несхвально відгукувався про політику Трасс, а й заявив про зосередженість на внутрішньополітичних процесах в країні. Він став прем'єром у непростий час для Британії – Лондонській біржі та пенсійним фондам загрожує інфляція. Саме через проблеми зі знеціненням активів пенсійних фондів пов’язана відставка Трасс.

Також Сунак хоч і не планує орієнтуватися на зовнішньополітичний вектор вже відзначився кількома діями, які використовує російська пропаганда – написав у Twitter про підтримку підходу президента Франції Еммануеля Макрона. Нагадаємо, він відомий своїми помірковано-компромісними заявами щодо кремлівського режиму та Володимира Путіна зокрема. Чинний прем’єр Великої Британії також не прокоментував публічно занесення російським МЗС в перелік «недружніх територій» частини британських протекторатів, включаючи Фолклендські острови.

Російське лобі у Британії достатньо впливове – це і грошовий вплив, і відомі емігранти. Варто згадати лише олігарха Романа Абрамовича, що володів футбольним клубом «Челсі», багатіїв з групи «Альфа» Михаїла Фрідмана та Пьотра Авена, письменника Бориса Акуніна, колишнього російського голову МЗС Андрія Козирєва. Останній, до слова, відзначив, що з впливових людей в Лондоні йому не довіряє практично ніхто, через його російський паспорт.

Це показує тенденцію – на Заході все більше поважних людей об’єднується для протидії російським наративам. Це потребує як ресурсів, так і часу. Але попри всю вигадливість російської пропаганди, для обізнаних людей розпізнати фейки не є проблемою. Важливо суворо протидіяти її сенсам.

Матеріали підготовлено за допомогою сервісів моніторингу LETSDATA та Attack Index.

Теги: росія окупанти пропаганда війна інформаційна війна журналіст окупація

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