З 1 січня зростуть виплати непрацюючим пенсіонерам

Збільшення продиктовано підвищенням мінімальної заробітної плати до 6000 грн

З 1 січня 2021 року розмір мінімальної пенсії за віком для безробітних пенсіонерів збільшиться до 2400 грн.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

У відомстві уточнили, що збільшення продиктовано підвищенням мінімальної заробітної плати до 6000 грн.

Для українців, які досягли 65-річного віку зі стажем роботи 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, пенсія за віком складе 40% мінімальної заробітної плати.

Згідно з релізом ПФУ, пенсіонери, які звільняться з роботи в майбутньому, пенсійні виплати буде нараховуватися з дати припинення робочої діяльності.

Напередодні повідомлялося, що вже майже 430 тис. українців подали заяви на отримання «карантинних» 8 тисяч гивень. Заяви на отримання допомоги від держави приймаються до 31 грудня.

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