Наступного року пенсії підвищать у п’ять етапів: коли та на скільки

Практично всі пенсіонери отримають протягом року підвищення, запевнили у Мінсоцполітики

У 2021 році в Україні заплановано п’ять етапів підвищення пенсій, перерахунки почнуться вже з 1 січня.

Про це в ефірі телеканалу «Дом» повідомив радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір.

«З 1 січня починаються перерахунки пенсій. Мінімальна пенсія для осіб, у яких стаж 30-35 років – відповідно жінки та чоловіки, й вони досягли 65 років, становитиме 2400 грн. Тобто зростає на 400 грн. Питання в суті цього показника. Це 40% мінімальної заробітної плати», – зазначив радник міністра.

Крім того, в наступному році залишається надбавка до пенсії у розмірі 500 грн для людей від 80 років. З липня надбавка в розмірі 400 грн буде для людей від 75 років.

«Це категорії, які більше за всіх треба підтримувати. Не менш важлива індексація пенсій, за нашими розрахунками, вона буде на рівні 11%. Гроші закладені. Відповідно, й підвищення прожиткового мінімуму – з 1 липня і 1 грудня – теж буде давати підвищення пенсії. Практично всі пенсіонери отримають протягом року підвищення», – додав він.

За словами Шамбіра, Міністерство соціальної політики підготувало до розгляду Кабінету міністрів також законопроєкт про індексацію пенсій держслужбовцям. Якщо його схвалять, то передадуть до Верховної Ради.

«В Україні наразі 11,2 млн пенсіонерів, і поки різниця з кількістю платників єдиного соціального внеску позитивна», – зазначив радник міністра соціальної політики України.

Варто додати, що «Укрпошта» може припинити доставку пенсій з 1 січня.