Українці у січні отримають підвищені пенсії: коли почнуться виплати

В Україні з нового року підвищаться пенсії

Виплата пенсій у 2021 році розпочнеться наступного тижня

Пенсійний фонд України відзвітував про фінансування пенсій, які виростуть з 1 січня 2021 року, у той час, як Мінсоцполітики направило ПФУ ще 400 млн для виплати 8 000 гривень матдопомоги 50 тисячам ФОП. Відзначається, що процедура йде згідно із затвердженим графіком.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

На пенсійні виплати сьогодні направлено 0,6 млрд грн. Підкреслюється, що виплата січневих пенсій розпочнеться 4 січня 2021 року.

Також повідомляється, що Пенсійний фонд продовжив фінансування одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8000 гривень – раніше ми писали, як заповнити заявку і отримати карантинні компенсації від держави (поспішіть, крайній термін – 31 грудня 2021 року).

Станом на 29 грудня, понад 404 тисяч осіб профінансували на понад 3,2 млрд грн для забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 09.12.2020 № 1233 «Деякі питання надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2».

Напередодні повідомлялося, що вже майже 430 тис. українців подали заяви на отримання «карантинних» 8 тисяч гивень. Заяви на отримання допомоги від держави приймаються до 31 грудня.

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