  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оперативні дані: в Україні за добу виявлено 4158 нових хворих на коронавірус

    • Розсилка
    За минулу добу в Україні одужало 4&nbsp;693 осіб - Оперативні дані: в Україні за добу виявлено 4158 нових хворих на коронавірус
    За минулу добу в Україні одужало 4 693 осіб

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 078 251 особи

    В Україні за минулу добу, 3 січня, зафіксовано  4 158 нових випадків Covid-19. Це на 418 випадків менше, ніж за попередню добу (4576). Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 526 осіб;
    • летальних випадків – 73;
    • одужало – 4 693 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 078 251 особа;
    • одужало – 733 558 осіб;
    • летальних випадків – 18 927;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.
    .jpg_385

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 504 випадки;
    • Вінницька область – 54 випадки;
    • Волинська область – 83 випадки;
    • Дніпропетровська область – 234 випадки;
    • Донецька область – 162 випадки;
    • Житомирська область – 91 випадок;
    • Закарпатська область – 50 випадків;
    • Запорізька область – 528 випадків;
    • Івано-Франківська область – 104 випадки;
    • Київська область – 301 випадок;
    • Кіровоградська область – 7 випадків;
    • Луганська область – 12 випадків;
    • Львівська область – 352 випадки;
    • Миколаївська область – 314 випадків;
    • Одеська область – 285 випадків;
    • Полтавська область – 269 випадків;
    • Рівненська область – 54 випадки;
    • Сумська область – 39 випадків;
    • Тернопільська область – 72 випадки;
    • Харківська область – 63 випадки;
    • Херсонська область – 75 випадків;
    • Хмельницька область – 26 випадків;
    • Черкаська область – 300 випадків;
    • Чернівецька область – 134 випадки;
    • Чернігівська область – 45 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

     

     

     

    Теги: Київ міністр карантин вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies