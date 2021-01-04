За добу в Києві зафіксовано пів тисячі нових випадків Covid-19

Мобільні бригади виїжджають на виклики для тестування киян на коронавірус

Київ на другому місці серед регіонів України за добовою кількість нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 3 січня, у Києві коронавірус виявлено у 504 людей. Це на 134 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 2 січня було 370 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 113523 випадки захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 40234 особи, померли 1963 особи.

У Київській області зафіксовано 60842 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 301 нового хворого. За попередню добу збільшення складало 303 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 36923 особи, померли 977 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1078251 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 3 січня зафіксовано 4158 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 3 січня у Києві було підтверджено 113019 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 370 осіб.

У Київській області було 60541 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 303 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.