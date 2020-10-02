Керівник «Нафтогазу» захворів коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коболєв написав, що всі наради, зустрічі та інтерв’ю переносить в онлайн

Андрій Коболєв повідомив, що позитивний результат тесту отримав сьогодні, почувається добре

Керівник НАК «Нафтогазу» Андрій Коболєв захворів на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Коболєва, «вчора прилетів з відрядження, здав тест, до результату ніде не з’являвся».

«Позитивний результат отримав годину тому, попередив всіх, з ким контактував», – запевнив керівник «Нафтогазу».

Коболєв поінформував, що почувається добре.

«Черговий Covid-10-антирекорд в Україні і я, на жаль, частина цієї статистики. Як казали епідеміологи, колективний імунітет сформується, коли 70% суспільства перенесуть хворобу. Тому ми були готові до цієї реальності – і як компанія, і я особисто. Почуваюся добре, сподіваюсь, що нюх не втрачу, ні реальний, ні бізнесовий. Всі наради, зустрічі та інтерв’ю переношу в онлайн. До цього не звикати – менеджмент і співробітники Нафтогазу переважно на дистанційній роботі з березня, і про плюси такого формату я вже неодноразово розказував», – наголосив керівник «Нфтогазу».

Коболєв зазначив, що на час самоізоляції виконувати його обов’язки Сергій Перелома.

«Носіть маски, мийте руки, тримайте дистанцію. І памятайте: навіть перебуваючи на самоізоляції, ви маєте можливість змінити постачальника газу онлайн», – підкреслив голова НАК «Нафтогазу».

Коронавірус в Україні

Всього 217661

Хворіють 116809

Одужали 96591

Померли 4261

Копіювати код для вставки

До слова, в Україні за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4633 осіб. Одужали за минулу добу – 2148 людей (днем раніше – 2083), померли 68 осіб, (у попередній день 64). Загалом від початку пандемії станом на ранок 2 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 217661 людей, одужали 96591 особа, летальних випадків – 4261.