МОЗ нагадав правила голосування на виборах під час коронавіруса



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У приміщеннях виборчих дільниць буде нанесена розмітка, що вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра

Політикам і журналістам брифінги рекомендовано проводити на вулиці, - Ляшко

За можливості не робити скупчення в середині виборчих дільниць та дотримуватися фізичної дистанції. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час круглого столу на тему: «Місцеві вибори 2020 і Covid-19».

«Ми не можемо регулювати кількість спостерігачів, представників різних політичних сил, журналістів. Тому ми говоримо, що норма про кількість людей на квадратний метр не поширюється на виборчу дільницю, водночас ми звертаємося до всіх з проханням, і в постанові уряду прописано за можливості не робити скупчення всередині виборчих дільниць та дотримуватися фізичної дистанції», — сказав Ляшко.

За словами Ляшка, брифінги рекомендовано проводити на вулиці, також за можливості пропонується розміщувати всі інформаційні матеріали на зовні.

«Журналістів пускатимуть на виборчі дільниці, але брифінги за результатами голосування рекомендовано проводити зовні приміщення, щоб запобігти скупченню. Особливо — це стосуватиметься політиків, а також перших осіб держави, коли вони роблять своє право голосу зазвичай брифінги проводилися в середині приміщень. Також якщо будуть сприятливі умови пропонуємо всі інформаційні матеріали розміщувати зовні приміщень...», — розповів Ляшко.

Нагадаємо, у приміщеннях виборчих дільниць буде нанесена розмітка, що вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців, на вхід та на вихід, повинні бути розділені. Крім того, рекомендується у приміщенні одночасне перебування виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

Як повідомлялося, члени спеціальних виборчих дільниць допускатимуться до роботи на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня, за умови отримання негативного тесту на Covid-19.

Нагадаємо, 14 вересня Кабмін затвердив правила голосування на місцевих виборах під час карантину. Згідно з документом, у всіх, хто прийде голосувати на дільниці, на вході питатимуть про наявність симптомів респіраторних захворювань та перевірятимуть температуру.

До слова, в Україні за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4633 осіб. Одужали за минулу добу – 2148 людей (днем раніше – 2083), померли 68 осіб, (у попередній день 64). Загалом від початку пандемії станом на ранок 2 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 217661 людей, одужали 96591 особа, летальних випадків – 4261.