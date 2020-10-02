Порушення карантину: за тиждень покарали пів сотні столичних підприємців



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За порушення карантину загрожує штраф

У Києві працюють групи контролю за дотриманням закладами міста протиепідемічних правил

У Києві за минулий тиждень склали 54 протоколи про порушення підприємцями протиепідемічних правил. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«У столиці продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста протиепідемічних правил. Протягом тижня вони перевірили 350 суб’єктів господарювання. Це - кафе, ресторани, заклади торгівлі та ринки. Склали 54 протоколи про порушення», - сказав мер.

Він зауважив, що, незважаючи на тривожну динаміку розповсюдження хвороби, деякі підприємці продовжують нехтувати правилами і ставлять під загрозу здоров'я і життя мешканців міста.

«Тому прошу киян: дотримуйтеся правил самі та звертайте увагу на те, чи дотримуються їх заклади, що ви відвідуєте. Повідомляйте про порушення. Будемо контролювати разом!» - закликав Кличко.

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Нагадаємо, за минулу добу, 1 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 447 осіб. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 30 вересня було 377 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 23602 випадки захворювання на Covid-19.

Раніше у Києві оштрафували близько 40 адміністрацій гуртожитків за порушення карантинних заходів.

Як повідомляв «Главком», Голосіївський районний суд Києва визнав винними чотирьох завідувачок гуртожитків №№1, 4, 5, 11 Київського національного університету імені Тараса Шевченка у порушенні правил карантину (ст. 44-3 КУпАП) і оштрафував на 34 тис. грн кожну.