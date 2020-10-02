  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порушення карантину: за тиждень покарали пів сотні столичних підприємців

    • Розсилка
    За порушення карантину загрожує штраф - Порушення карантину: за тиждень покарали пів сотні столичних підприємців
    За порушення карантину загрожує штраф

    У Києві працюють групи контролю за дотриманням закладами міста протиепідемічних правил

    У Києві за минулий тиждень склали 54 протоколи про порушення підприємцями протиепідемічних правил. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «У столиці продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста протиепідемічних правил. Протягом тижня вони перевірили 350 суб’єктів господарювання. Це - кафе, ресторани, заклади торгівлі та ринки. Склали 54 протоколи про порушення», - сказав мер.

    Він зауважив, що, незважаючи на тривожну динаміку розповсюдження хвороби, деякі підприємці продовжують нехтувати правилами і ставлять під загрозу здоров'я і життя мешканців міста.

    «Тому прошу киян: дотримуйтеся правил самі та звертайте увагу на те, чи дотримуються їх заклади, що ви відвідуєте. Повідомляйте про порушення. Будемо контролювати разом!» - закликав Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      217661
    • Хворіють
      116809
    • Одужали
      96591
    • Померли
      4261

    Нагадаємо, за минулу добу, 1 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 447 осіб. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 30 вересня було 377 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 23602 випадки захворювання на Covid-19.

    Раніше у Києві оштрафували близько 40 адміністрацій гуртожитків за порушення карантинних заходів.

    Як повідомляв «Главком», Голосіївський районний суд Києва визнав винними чотирьох завідувачок гуртожитків №№1, 4, 5, 11 Київського національного університету імені Тараса Шевченка у порушенні правил карантину (ст. 44-3 КУпАП) і оштрафував на 34 тис. грн кожну.

    Віталій Кличко Київ штраф карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies