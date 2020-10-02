Аваков знову попросив кошти з «коронавірусного фонду»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У листі МВС надані розрахунки, відповідно до яких на доплати 50% окладу поліцейським для забезпечення правопорядку і безпеки громадян з 01 серпня до 31 листопада 2020 року необхідно ще 1,979 млрд грн

Аваков на початку вересня звернувся з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання додаткових 1,979 мільярдів гривень

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на початку вересня звернувся з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання додаткових 1,979 мільярдів гривень на доплати поліцейським з Фонду боротьби з Covid-19 під час карантину. Про це йдеться у листі Міністерства внутрішніх справ, повідомляє StateWatch.

У зверненні МВС зазначається, що постановою КМУ № 485 від 10 червня 2020 року на доплати поліції було виділено 2,249 мільярда гривень і станом на кінець серпня витрачено 99,4 % виділених коштів, а саме 2,237 млрд грн.



У листі МВС надані розрахунки, відповідно до яких на доплати 50% окладу поліцейським для забезпечення правопорядку і безпеки громадян з 01 серпня до 31 листопада 2020 року необхідно ще 1,979 млрд грн.

Для перегляду треба натиснути на документ

«Зокрема ці кошти можуть отримати 54 352 поліцейських, оклад яких у середньому складає 15,34 тис грн на особу, а доплати відповідно становитимуть 7,67 тис грн. Ключова проблема Фонду боротьби з Covid-19 полягає у відсутності офіційних пріоритетів витрат з цього Фонду. З однієї сторони МОЗ не забезпечило населення масовим тестування під час пандемії, а з іншої МВС уже вдруге претендує на доплати поліцейським», – коментує голова StateWatch Гліб Канєвський специфіку витрат на боротьбу з коронавірусом.

Нагадаємо, у кінці травня МВС офіційним листом звернулось до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання близько 2,6 мільярдів на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину, і пізніше отримало ці кошти.

Як повідомлялося, усі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина коштів з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов’язані з пандемією потреби.

Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 і перевірити, як і на що були витрачені кошти.