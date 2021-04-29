Лазять по деревах та смажать маршмеллоу. Як Кейт Міддлтон проводить час із родиною (відео)

На відео видно, як за цей рік підросли троє дітей герцога і герцогині Кембриджських

У четвер, 29 квітня, Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначають 10-ту річницю з дня весілля. Вони поділилися зворушливим відео зі своїми дітьми, подякувавши за привітання.

Кейт Міддлтон і принц Вільям подякували своїм шанувальникам за привітання, залишені в соціальних мережах. Вони опублікували зворушливе відео з дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї. На ньому сім'я проводить день у моря, спілкується, грає в хованки, лазить по деревах і пече на багатті маршмеллоу. На відео видно, як за цей рік підросли і подорослішали троє дітей герцога і герцогині Кембриджських.

«Дякуємо всім за добрі побажання в річницю нашого весілля. Ми дуже вдячні за 10 років підтримки, яку ми отримали в нашому сімейному житті», – підписали вони відео.

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Квітень 2021 року в королівській родині відзначений як радісними, так і жалобними подіями. 9 квітня помер чоловік королеви Єлизавети 99-річний принц Філіп. Його поховали 17 квітня, а вже 21 квітня королеві виповнилося 95 років.

23 квітня свій третій день народження відсвяткував шостий правнук британського монарха принц Луї, а 29 квітня 10 років від дня весілля відзначають принц Вільям і Кейт Міддлтон. Королівська родина вже зняла жалобний одяг і повернулася до виконання своїх обов'язків.