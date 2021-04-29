Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують 10 річницю весілля

У пари народилося троє дітей – принц Джордж, 7 років, принцес Шарлотта, якої в неділю виповнюється 6 років, і принц Луї, якому 3 роки

Герцог і герцогиня Кембриджські святкують свій «олов'яний» ювілей – 10 років із дня весілля. До річниці пара опублікувала два спільних портрета. Про це пише видання People.

Знімки зроблені цього тижня в Кенсингтонському палаці фотографом Крісом Флойдом. Він працював з багатьма відомими глянцями, як Vogue, Vanity Fair і Harper’s Bazaar. Флойд також знімав рекламні кампанії для таких компаній, як Apple, British Airways і Sony.

На одному з романтичних кадрів усміхнена Кейт притискається до Вільяма, поклавши голову йому на плече, в той час як принц широко посміхається у камеру. Це фото нагадує їхній портрет із заручин 2010 року.

Пара одружилася 29 квітня 2011 року. У них народилося троє дітей – принц Джордж, 7 років, принцес Шарлотта, якої в неділю виповнюється 6 років, і принц Луї, який минулого тижня відсвяткував свій третій день народження.

Тим часом, онук Єлизавети II принц Гаррі вирушив додому в Каліфорнію до своєї вагітної дружини Меган Маркл і дворічного сина Арчі. Це означає, що він не залишався на 95-річний ювілей своєї бабусі, який вона відзначала 21 квітня.