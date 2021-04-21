Єлизаветі – 95 років. Королева порушить традиції Вінздорів на свій день народження

Вперше за останні 70 років день народження королеви відбудеться не за традицією

Вперше за останні 70 років день народження королеви відбудеться не за традицією

Королева знаходиться в жалобі, тому всі традиції, пов'язані з її святом, будуть скасовані

Британській королеві Єлизаветі ІІ, найстаршому монарху у світі, сьогодні виповнюється 95 років, але публічних урочистостей не буде, адже кілька днів тому вона провела в останню путь свого чоловіка – принца Філіпа. Про це пише Reuters.

День народження королеви пройде без урочистостей, адже у королівській сім'ї – два тижні жалоби. Традиційне святкування, яке було заплановане в червні, також скасовується. За традицією публічні святкування дня народження британської королеви проводять влітку, проте народилася вона саме у цей день у 1926 році.

Єлизавета II збереться на приватний обід з близькими родичами, повідомляє британська газета The Telegraph. Салюти, які зазвичай звучать опівдні в Лондоні, цьогоріч через жалобу теж скасовано. Минулого року їх не було через те, що почалася якраз пандемія коронавірусу.

Не буде Єлизавета випускати й традиційний щорічний портрет. Як зазначає королівський експерт, відсутність принца Філіпа не можна ігнорувати, і Єлизавета перебуває в жалобі, тому не дивно, що вона скасовує всі традиції.

«Єлизавета II відмовилася від планів на фото в день народження. Оскільки перебуває у жалобі за коханим чоловіком. Вперше за 70 років його не буде поруч з нею у свято – все буде зовсім по-іншому», – розповів експерт.

Зараз королева проводить час в оточенні своїх помічників у Віндзорському замку, і очікується, що в найближчі дні її відвідають рідні. День народження вона відзначить теж у замку. Крім цього, в ЗМІ повідомляють, що принц Гаррі, який прибув на похорон герцога Единбурзького, залишився у Віндзорі до ювілею королеви.

Нагадаємо, що 9 квітня помер 99-річний герцог Единбурзький, чоловік Єлизавети II. Принц Філіп мав у червні відсвяткувати 100-річчя. Кілька днів тому, 17 квітня, він був похований в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку. Їхній шлюб з королевою тривав понад 73 років.

Єлизавета II є монархом, який найдовше очолює Велику Британію — вона набагато випередила своїх попередників на троні як за віком, так і за часом перебування на престолі (з 1952-го, тобто 69 років).