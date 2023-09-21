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Сонячно, проте місцями грози: прогноз погоди на 21 вересня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сонячно, проте місцями грози: прогноз погоди на 21 вересня
Згідно із прогнозом синоптиків, 21 вересня буде мінлива хмарність
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У деяких областях України пройдуть короткочасні дощі та грози

У четвер, 21 вересня, в Україні утримається висока температура. Вночі на території деяких областей пройде короткочасний дощ. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. 

Згідно із прогнозом синоптиків, буде мінлива хмарність.

Загалом, 21 вересня буде без опадів, лише в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях удень місцями можливі невеликий короткочасний дощ і гроза.

Уночі очікують +10...+15 градусів, а вдень +22...+27.

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями.

«Вночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман», – ідеться у прогнозі.

Температура триматиметься вночі в діапазоні +13...+15, а вдень +23...+25.

Нагадаємо, що синоптики зазначили, що до кінця тижня в Україні триватиме бабине літо.

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Теги: прогноз погоди повітря гроза

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