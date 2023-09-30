Під Івано-Франківськом стався потужний вибух
Місцеві Telegram-канали повідомляють про займання газопроводу
Під Івано-Франківськом у суботу, 30 вересня, стався потужний вибух. У місцевих Telegram-каналах поширюють відео полум’я та густого чорного диму.
Як ідеться в повідомленнях, імовірно вибухнув газопровід біля села Стримба Надвірнянської громади. Офіційні джерела інформацію поки що не коментували.
Стовп диму видно навіть за 10 км від локації вибуху, як повідомляють очевидці.
Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.
Також у Полтавській області пролунав вибух. Попередньо відомо, що сталася розгерметизація на магістральному газопроводі.
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