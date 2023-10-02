Старт опалювального сезону в Україні: коли та за яких умов увімкнуть батареї

Кабмін відзвітував про готовність до зими та достатні запаси газу

На увімкнення опалення впливають декілька факторів, тому в областях тепло з'явиться в різний час

Опалювальний сезон в Україні зазвичай стартує 15 жовтня, однак це залежить від кліматичних умов. В 2023 році осінь тепла, тому є вірогідність того, що цю дату змістять.

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Крім цього, рішення про увімкнення опалення приймається на рівні місцевої влади, тому у різних регіонах опалювальний сезон 2023-2024 стартуватиме не в один день.

Згідно з нормами, опалювальний сезон розпочинається, якщо протягом трьох днів середньодобова температура нижча за +8°C. Таким чином, у випадку різкого похолодання батареї можуть стати теплими і раніше від визначеної законом дати.

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Процес підключення центрального теплопостачання триває кілька днів, при цьому першими у переліку школи, дитячі садки та медичні заклади, а вде потім житловий сектор.

Варто нагадати, що Кабмін відзвітував про готовність до зими та достатні запаси газу. Оскільки «блакитне паливо» власного виробництва, то ціни для споживачів не зміняться щонайменше до травня 2024 року.

Зазвичай опалювальний сезон триває близько шести місяців і закінчується в середині квітня, але на кінцеву дату також впливає погода та температура повітря. Коли середньодобова температура повітря перевищуватиме +8°С на протязі трьох діб, батареї вимкнуть.

Нагадаємо, управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців виділить $123 млн для допомоги в зимовий період постраждалим внаслідок війни в Україні. Допомога надаватиметься готівкою з вересня 2023 року до лютого 2024 року. Вона буде спрямована на покриття витрат на електроенергію та оренду житла.