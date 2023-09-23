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Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
фото: glavcom.ua

У регіонах очікується мінлива хмарність

У суботу, 23 вересня, в більшості областей України очікується тепла погода. Невеликі опади можливі лише у декількох областях. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

У регіонах очікується мінлива хмарність, але без опадів. Тільки на заході протягом дня можуть бути короткочасні дощі та грози. Вночі та рано вранці в південній частині можливий туман. Вітер буде південно-східний, швидкість 7-12 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +11-16°. На узбережжі морів тепліше: вночі до 19° тепла. Протягом дня більшість території прогріється до +24-29°C. У Карпатах синоптики прогнозують вночі лише +8-13°, а вдень повітря прогріється до +18-23°.

Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня фото 1

На території Київської області очікується змінна хмарність, при цьому опадів не передбачається ні в області, ні в столиці. Вітер буде дути з південного сходу зі швидкістю 7-12 м/с. Крім того, синоптики попереджають про надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки з 22 по 24 вересня.

Температура вночі в Київській області буде коливатися від +11 до +16°C, а вдень підніметься до +24-29°C тепла. У Києві ночі будуть теплими, близько +15°C, а вдень очікується температура +26-28°C.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер традиції погода

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