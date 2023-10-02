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Коли в Україні очікуються заморозки: прогноз

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коли в Україні очікуються заморозки: прогноз
фото ілюстративне

3 жовтня в Україні завдяки антициклону Sonja переважатиме суха та навіть сонячна погода

Надалі в Україні ставатиме ще прохолодніше, а вже на початку наступного тижня не виключені заморозки у низці областей. Про це каже синоптикиня Наталя Діденко.

«За попередніми прогнозами, у ніч на 9-те жовтня є ймовірність заморозків у північних, східних областях та в більшості центральних», – йдеться в повідомленні.

Щодо погоди на завтра, то, за прогнозом Діденко, 3 жовтня в Україні завдяки антициклону Sonja переважатиме суха та навіть сонячна погода.

«Буде досить тепло, протягом дня +17...+23 градуси. Щоправда, вночі значно свіжіше, +6...+11 градусів», – прогнозує вона.

У Києві у вівторок також буде сухо, а стовпчики термометрів покажуть +20 градусів. У ніч на понеділок, на 9 жовтня, у Києві також є ймовірність заморозку.

Нагадаємо, погода в Україні в жовтні буде теплішою цього року, в порівнянні з іншими роками. Очікується, що середня місячна температура повітря буде на рівні 7-13° тепла. Цей показник на 1-1,5 градусів вище норми.

Теги: погода синоптик прогноз погоди

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