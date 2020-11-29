Кількість жертв зросла. З’явилися деталі масштабної ДТП у Кам'янці-Подільському

У результаті ДТП двоє його пасажирок 42 та 35 років від отриманих травм загинули на місці події

35-річний місцевий житель за кермом автомобіля Subaru не впорався з керуванням і допустив перекидання машини

У Кам'янці-Подільському Хмельницької області внаслідок ДТП загинуло двоє людей, ще двоє були госпіталізовані.

Про це повідомила поліція області.

Як зазначають у відомстві, 35-річний місцевий житель за кермом автомобіля Subaru не впорався з керуванням і допустив перекидання машини.

«У результаті ДТП двоє його пасажирок 42 та 35 років від отриманих травм загинули на місці події. Сам водій та ще одна його пасажирка 37 років із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до міської лікарні», – розповіли у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Водія затримано — він перебуває в лікарняній палаті під конвоєм. У межах розслідування призначено низку експертиз. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

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