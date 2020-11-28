Поліція перевірила навчальні заклади після аварії за участю студента з Єгипту

На заняттях не виявили кожного шостого студента-іноземця

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про наслідки перевірки ряду навчальних закладів, в яких здобувають освіту громадяни інших країн. Як повідомлялось раніше, рішення про перевірку було прийнято після дорожньої пригоди за участю студента-іноземця.

«Уже перевірили декілька ВНЗ. Серед них – Національний медичний університет Богомольця, Харківський національний університет імені Каразіна та Донецький національний медичний університет, в якого є філії в Маріуполі та Кропивницькому. Виявлено суттєві розбіжності між тим, що надано навчальним закладом і списком студентів, які перебувають на обліку в Донецькій та Кіровоградській областях. Зокрема, за рахунок невідповідності даних у згаданих наказах на зарахування.

Тобто, підсумок наступний: в університетах людей рахується набагато більше, ніж у міграційній службі. Чого, в принципі, бути не повинно. Тому, загальна задача державної політики полягає в наступному: фіксація, що дозвіл на приїзд до України надається лише тим, хто дійсно вступив, хто бажає навчатися та дотримуватися міграційного законодавства. А у вищих навчальних закладах має бути боротьба з корупцією, щоб лише ті студенти, які навчаються, отримували заліки, а не ті, хто давав хабарі. Іноземні студенти перетворилися на дійних корів», - повідомив заявив в інтерв’ю УНН заступник голови МВС.

Також посадовець розповів, що в планах Міністерства створити сайт, на якому буде з'являтися інформація про всіх іноземних студентів.

«Надалі є план створити Єдиний інформаційний портал, куди буде виписано інформацію про всіх іноземних студентів, яким запропоновано навчатися в Україні. Фіксувалися випадки, коли іноземний студент навіть не мешкає в Україні, але йому дивним чином ставляться всі заліки та екзамени. Тобто, іноземець спить у себе на Батьківщині, а йому всі необхідні оцінки ставлять», – повідомив заступник Авакова.

До того ж Антон Геращенко зазначив, що іноземець, який скоїв ДТП у Харкові, є громадянином Єгипту, а не Ємену, як повідомляли раніше.

«Я хочу одразу зазначити, що участь у ДТП у Харкові взяв не громадянин Ємену, а Єгипту. Ця людина отримала дозвіл на те, щоб проживати в Україні за підставою навчання в ВНЗ. Це дуже велика проблема, адже після перевірки, вибіркової, яку вже провели в декількох медичних навчальних закладах, виявилося, що кожен шостий студент-іноземець отримує запрошення в Україну, але тут не навчається. Вони приїжджають до своєї країни й не в змозі зробити операцію, не можуть виконувати ті обов'язки, які вони брали на себе, приїздивши навчатися до України. У мене з міністром Арсеном Аваковим була нарада, після якої було доручено Державній міграційній службі разом із Міністерством охорони здоров'я, у яких є профільні медичні університети, та з Міністерством освіти провести перевірку ВНЗ», – зазначив Геращенко.

Нагадаємо, що 7 листопада у центрі Харкова сталася дорожня пригода, внаслідок якої троє людей в тяжкому стані були доставлені в лікарні. Винуватцем пригоди став 22-річний іноземний студент.