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    У Києві сміттєвоз провалився під асфальт (відео)

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    <p>Під задніми колесами вантажівки утворилася яма й сміттєвоз не міг самостійно з неї виїхати</p> - У Києві сміттєвоз провалився під асфальт (відео)

    Під задніми колесами вантажівки утворилася яма й сміттєвоз не міг самостійно з неї виїхати

    Скріншот з відео

    Для підняття вантажівки викликали спецтехніку

    У п’ятницю ввечері, 27 листопада, у Києві сміттєвоз провалилася під асфальт.

    Про це повідомляє паблік dtp.kiev.

    Інцидент стався у Шевченківському районі Києва по вул. Гончара, 62. Про потерпілих наразі не повідомляється.

    Як зазначив очевидець, асфальт на цій ділянці вулиці «повністю новий». Проте, у проваллі було видно наявність води – тобто причиною міг стати прорив труби.

    На місці події працювала спецтехніка – автокран та вантажне авто, яке задіяли для буксування сміттєвоза.

    Фото: Олег Захаров
    Фото: Олег Захаров

    Раніше повідомлялося, що у Києві сміттєвоз збив на смерть чоловіка.

    Теги: ДТП Київ дороги вантажівки
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