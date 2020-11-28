У Києві сміттєвоз провалився під асфальт (відео)

Під задніми колесами вантажівки утворилася яма й сміттєвоз не міг самостійно з неї виїхати

Для підняття вантажівки викликали спецтехніку

У п’ятницю ввечері, 27 листопада, у Києві сміттєвоз провалилася під асфальт.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.

Інцидент стався у Шевченківському районі Києва по вул. Гончара, 62. Про потерпілих наразі не повідомляється.

Як зазначив очевидець, асфальт на цій ділянці вулиці «повністю новий». Проте, у проваллі було видно наявність води – тобто причиною міг стати прорив труби.

На місці події працювала спецтехніка – автокран та вантажне авто, яке задіяли для буксування сміттєвоза.

Фото: Олег Захаров

Раніше повідомлялося, що у Києві сміттєвоз збив на смерть чоловіка.